港燈全年少賺23%　派息16.09仙

主席霍建寧在業績報告中稱，面對香港經濟放緩，以審慎態度檢討2020年電費。隨着提高天然氣發電比例，導致燃料成本和資本開支上升，加上特別回扣減少，2020年淨電費上調 5.2%至每度電126.4仙。此電費水平與大約10年前，即2011年的123.3仙相若。若撇除特別回扣大幅減少的影響，電費上調幅度僅為1.7%。

另外，公司提出5項紓緩措施，可協助客戶特別是首當其衝的中小企渡過經濟逆境。有關措施包括：向約7萬個非住宅客戶提供6個月的豁免加幅期，以及向社福機構轄下社區中心派發現金資助和向基層家庭派發餐飲券，以助食肆提升營業額。上述措施加上政府提供的電費補貼計劃，預計差不多所有港燈客戶在2020年的電費支出將較2019年為低。

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