嘉里建設去年純利68.9億 派息0.95元
2020年03月17日 12:12
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嘉里建設(00683)公布，截至2019年12月31日止年度，收入180.25億港元，按年跌15.8%，股東應佔溢利為68.97億元，按年下跌8%，每股盈利4.74元，派發末期股息每股0.95元。
該集團同時宣布，其獨立非執行董事古滿麟將於擬訂於今年5月20日舉行的股東周年大會終結時，卸任為公司獨立非執行董事、審核與企業管治委員會、薪酬委員會以及提名委員會成員。
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