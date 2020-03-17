361度去年多賺42% 派息每股1.5仙
2020年03月17日 12:29
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361度(01361)公布，2019年全年，收益56.31億元人民幣(下同)，按年增長8.6%；公司權益持有人應佔溢利4.32億元，按年升42.3%；每股盈利20.9分，派末期股息每股1.5港仙。
361度主席丁輝煌表示，由於新型冠狀病毒肺炎疫情於今年1月在中國爆發，預計疫情將對今年上半年的集團營運和財務表現以及體育產業整體造成一定影響。
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