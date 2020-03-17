半日沽空金額133億元　阿里巴巴佔12%

半日共有604隻股份被沽空，涉及金額133.55億港元，佔大市成交15.58%。阿里巴巴沽空金額16.22億元，佔沽空總額12.15%；騰訊沽空金額15.44億元，佔沽空總額11.57%；盈富基金沽空金額11.54億元，佔沽空總額8.64%；建設銀行沽空金額5.61億元，佔沽空總額4.2%；FI二南方恒指沽空金額5.36億元，佔沽空總額4.02%。

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