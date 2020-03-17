【應對股災】港股跌夠未？月供股票依家點算好？

堂堂美國股市，近期好似坐上「跳樓機」，每日大上大落一、兩千點已成「新常態」，當真嚇壞股民！

唔少香港人都喜歡月供股票，依家啲股票價格大走樣，到底應該當無事發生繼續月供，抑或暫纜止蝕免化為烏有？

老實講，在於短期影響，暫難評估歐美及亞洲各國何時才能控制到疫情，目前的情況看，拖到第三季的可能性確實在上升；站在中長期看，疫情總會過去，但所引發的經濟衰退會維持多長時間，就難以預料，一般而言不會在三五個月就會完。呢一個事實，投資者必須要清楚掌握，心裏有數。

好了，再回說月供股票呢個舉動，目標係透過每月定額供款，吸納心儀股票，情況類似強積金，升市月供，跌市也月供，總之持之以恒，透過長期投資和平均成本法，達到資本增值的目標。當然，選擇月供股票，長期回報還當視乎閣下所選的股票對象。與投資某地區或某類別的基金比較，投資個股的風險當然是相對集中。

所以，是否繼續月供，一則閣下要評估一吓，所月供的股票對象是否值得再繼續投資，如發現長期基調已起根本變化，則並不再存在甚麼平均成本法的考慮；如果值得繼續長期投資，堅持以平均成本法，繼續月供，是可行的做法，反正係預咗鬥長命，對企業長期管理和營運有信心。不過，若然月供股票的目標投資期已尚餘不多，經評估相關時段的宏觀經濟和企業盈利風險展望後，可以考慮是否停供，僅保留持股，原本打算月供的款項可作留作現金傍身。

反正，看官別奢望股市會好快見底，熊市冇一、兩年難完。投資必須要量力而為，切勿心急撈貨，愈踩愈深，謹記眼前全球經濟和金融市場風險，將會是史無前例，凡事要謹慎，防範風險，不能心存僥倖。

東網財經專欄作者 帥哥

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