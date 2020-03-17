【應對股災】港股跌夠未？月供股票依家點算好？
2020年03月17日 12:50
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堂堂美國股市，近期好似坐上「跳樓機」，每日大上大落一、兩千點已成「新常態」，當真嚇壞股民！
香港作為一個外向型經濟體，當然備受全球疫潮及經濟衰退的雙重夾擊，港股氣氛極差，恒指由1月20日高位29,175點，回落至上周五(13日)低位22,519點，唔使兩個月足足唔見咗6,656點或22.8%，已陷入熊市。作者維持看法，今浪恒指或要下試兩萬點關。(https://bit.ly/2WqnWkO )
此期間，股民愛股騰訊控股(00700)由高位420元回落至近日低位僅337元；一直炒染藍概念的阿里巴巴(09988)今日(17日)更失守招股價176元，低見175元；被視為受惠內地開放金融市場的潛力金融股的友邦保險(01299)，股價由高位87.8元回落至近日低位僅62.1元；收息股滙豐控股(00005)及中銀香港(02388)近日分別低見42元及22元。總之，股民眼中的實力股，今年以來的股價都「全線大飲茶」，真係睇見心傷！
唔少香港人都喜歡月供股票，依家啲股票價格大走樣，到底應該當無事發生繼續月供，抑或暫纜止蝕免化為烏有？
老實講，在於短期影響，暫難評估歐美及亞洲各國何時才能控制到疫情，目前的情況看，拖到第三季的可能性確實在上升；站在中長期看，疫情總會過去，但所引發的經濟衰退會維持多長時間，就難以預料，一般而言不會在三五個月就會完。呢一個事實，投資者必須要清楚掌握，心裏有數。
好了，再回說月供股票呢個舉動，目標係透過每月定額供款，吸納心儀股票，情況類似強積金，升市月供，跌市也月供，總之持之以恒，透過長期投資和平均成本法，達到資本增值的目標。當然，選擇月供股票，長期回報還當視乎閣下所選的股票對象。與投資某地區或某類別的基金比較，投資個股的風險當然是相對集中。
所以，是否繼續月供，一則閣下要評估一吓，所月供的股票對象是否值得再繼續投資，如發現長期基調已起根本變化，則並不再存在甚麼平均成本法的考慮；如果值得繼續長期投資，堅持以平均成本法，繼續月供，是可行的做法，反正係預咗鬥長命，對企業長期管理和營運有信心。不過，若然月供股票的目標投資期已尚餘不多，經評估相關時段的宏觀經濟和企業盈利風險展望後，可以考慮是否停供，僅保留持股，原本打算月供的款項可作留作現金傍身。
反正，看官別奢望股市會好快見底，熊市冇一、兩年難完。投資必須要量力而為，切勿心急撈貨，愈踩愈深，謹記眼前全球經濟和金融市場風險，將會是史無前例，凡事要謹慎，防範風險，不能心存僥倖。
東網財經專欄作者 帥哥
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