星展：港今年GDP料錄負增長　樓價有機會跌15%

新冠肺炎疫情重挫各行各業，香港今年經濟表現堪憂。星展銀行(香港)經濟師謝家曦估計，今年香港本地生產總值(GDP)將按年倒退0.9%，有關預測或會進一步下調。相信政府未來將推出更多刺激經濟措施，特別針對零售、酒店及飲食等受打擊較大行業。

於疫情肆虐下，謝相信，訪港旅客人數跌幅將於2月份將進一步擴大、本地人人自危不願外出、加上近日環球股市大挫拖低消費意欲，直言本地零售業「基本上無乜生意做」，預計1至2個月的零售銷售跌幅將達兩成以上。

展望外貿前景亦不明朗，他表示，疫情令環球經濟受挫影響外需，加上內地仍未全面復工影響當地出口，令香港轉口表現備受打擊。另外，於中美貿易協議下，中方需向美國進口2,000億美元貨品，預計未來內地採購美國貨品或直接由內地進口，不再經香港轉口再進入內地。

謝估計，今年第一及第二季香港GDP將繼續錄得負增長，於疫情未有惡化的情況下，至第三季或出現技術性反彈，重拾正增長，但主要歸功於去年同期的低基數效應。

香港經濟持續下滑，近月失業率隨之攀升，他預期年內失業率有機會持續升至接近5%，並對樓市造成壓力，屆時樓價跌幅料於10%至15%之間。儘管全球重返低息環境，理論上對樓市有支持，惟於經濟困境下，有關利好作用料需一段時間才會浮現。

近日美國大幅減息1厘，市場關注香港息口變化。謝表示，目前大型港銀的最優惠利率(P)普遍為5厘，與2008年金融海嘯後的零息時代水平一致，加上目前香港銀行體系結餘較低，約有500億元，較緊的流動性有助支持港息，料今年上半年港銀不會減P。

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