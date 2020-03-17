【高盛推介】SPDR金ETF報跌 留意高槓桿購證
2020年03月17日 12:59
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(Getty Images圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：環球市場波動，避險情緒增加，資金考慮以黃金避險，上周升至每安士1,650美元之上；周二(17日)稍為回落。
投資者可利用在港上市的ETF追蹤金價走勢，SPDR金ETF現下跌2%，報1,097元。如希望利用槓桿工具，市場上亦有相關認股證選擇。
觀察個股認股證資金流向，資金持續流入SPDR金ETF的認購證，過去5個交易日均見資金流入，合共有近1,000萬元流入。
現時市場上SPDR金ETF的認購證行使價由1,020至1,389元之間，當中以行使價1,229元附近的最受市場歡迎，可留意當中槓桿最高的S金購(19827)，亦是當中街貨較低的選擇。
S金購(19827)，行使價1,229元，2020年9月24日到期，實際槓桿9.6倍，熱門條款產品中槓桿最高、街貨較低。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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