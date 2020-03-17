新冠肺炎：星展降今年內地GDP增長預測　具下行風險

星展銀行(香港)首席中國經濟師梁兆基稱，將今年全年中國國內生產總值(GDP)增長預測下調至4.5%，並警告具有下行風險。

他指出，內地復工不等於復產，因為生產原材料供應、出入口的物流貨運均受限制。若出現工人感染情況，工廠或再停產等等，對復產構成打擊。另方面，現時服務業佔內地GDP比重逾50%，惟於市民對疫情戒心未除的情況下，消費需求將續受拖累。

梁表示，近月內地的銷售、生產及投資等數據表現疲弱，預料首季內地GDP難以正增長，第二季GDP亦不會有「V」形反彈。

為應對新冠肺炎疫情，環球央行均減息救亡。他認為，疫情令實體經濟活動受到干擾，以及投資及消費信心減弱，透過減息救亡效用成疑。再者，企業出現資金周轉壓力，央行減息後，銀行或出現風險管理角度不願貸款，若企業認為無生意做亦未必透過借貸捱下去，未能對症下藥。

不過，為未來經濟回暖營造有利環境，他認為，內地今年仍需要進取地採取寬鬆貨幣政策。疫情不知何時完結，內地期內需要「保住企業」不至倒閉，未來經濟才有望穩健地復甦。

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