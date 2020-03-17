新冠肺炎：人民幣或成最穩定高收益避險貨幣
2020年03月17日 13:32
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外電報道，隨着一些央行爭相觸探「零利率」邊界，人民幣正日益變成一種高收益避險貨幣。
美國聯儲局和中國人民銀行近日採取利率行動後，其行動深度的明顯差異使離岸人民幣遠期曲線成了持有人民幣的利好因素。美元兌人民幣正呈現與2009年相類似的走勢，預計未來幾天會維持相對較窄的波動區間。
離岸人民幣兌每美元現報7.0046。
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