廿年來再發放！內地發出第5張「壞帳銀行」牌照

外媒報道，內地發出第5張全國性資產管理公司(AMC)牌照，為二十年來首張發放的牌照。

報道引述中國銀保監會官網披露，同意建投中信資產轉型為金融資產管理公司，並更名為中國銀河資產管理有限責任公司。中國銀河資產應自批復之日起6個月內完成轉型工作，轉型期間不得從事金融業務活動。

全國性AMC被稱為「壞帳銀行」，用於處理銀行壞帳。目前，內地四大全國性AMC為信達、華融、東方及長城。

鼎暉特殊機會業務負責人吳銳表示，本輪周期中國不良貸款的餘額一直都很大，今年的新冠肺炎疫情加劇了金融體系不良的壓力，目前四大AMC的處置和去化力度不足，所以再增加一個國有AMC也在市場預期之中。總體而言，這對不良資產的處置以及行業的市場化發展來說都是好事。

銀保監會數據顯示，去年第四季度止，商業銀行不良貸款餘額2.41萬億元人民幣(下同)，較上季末增加463億元；商業銀行不良貸款率1.86%，與上季末持平。

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