證監會：本年度赤字5.1億　研聘外部顧問拓資訊科技

香港證監會主席雷添良出席財經事務委員會時表示，2019至2020年度赤字約5.11億港元，較估計超出兩倍，由於證券市場期內平均每日成交額約860億元，較預期過千億元為低，拖累該會最大收入來源的交易徵費。

他提到，近期每日成交額有所增加，情況略有改善。不過，若以每日成交額870億元預測，下年度預算總收入及支出分別約16.4億及22.9億元，錄6.5億赤字。

他指，交易徵費已減至0.0027%，2020至2021年度市場平均每日成交額要達到1,360億元，才能達至收支平衡。除非成交大額增加，並維持較長時間，否則會持續有赤字，該會已努力控制支出。他坦言，現時環境嚴峻，至於會否豁免牌費，會適時考慮環境因素。

他又提到，未來將繼續發展資訊科技，包括數據融匯及分析，並增加相關開支，將考慮聘請外部顧問支援，相信有助監管工作。

至於行政總裁招聘方面，雷添良表示，由財政司司長領導的遴選委員會正繼續進行招聘工作，暫未有進一步消息可透露。

證監會去年實行券商孖展融資新指引，收緊孖展活動的槓桿比率。署理行政總裁梁鳳儀表示，有關指引已實施半年，運作情況良好，業界的槓桿已經降低。該會亦體諒業界執行指引時未必能一步到位，並不會因而處罰有關單位，並會與未達標的業界分子繼續商討，提出改善方案，亦有其他補償措施應對。

她又強調，業界在市場波動的情況下需要加強風險管理，而目前市場秩序良好。

對於香港交易所去年收購倫敦交易所。她指，證監會作為市場監管者，不會就交易所商業決定給予建議，而交易所在過程中亦須按上市公司規定，作出披露。該會與英國監管方面就有關收購交換意見。

法庭早前於某一調查中，授權證監會，可出搜查令調查涉事對象的電子裝置。梁鳳儀指，由於科技轉變，樂見法庭按立法原意，容讓該會在無超越權限下執行法規。

證監會辦公室將於年中，由現時中環長江中心，遷往鰂魚涌。雷添良指，搬遷能減省租金，購置物業仍是該會目標，正物色不同地方，但由於旗下員工逾900人，尋覓時間或較長，數年前已預留30億元儲備作購置辦公室之用。

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