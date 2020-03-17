【大行點睇】聯儲局仲有咩救市招數？內地經濟湧現新危機？

美國聯儲局在3月上中旬兩次突發減息合共1.5厘兼重啟量化寬鬆，美國總統更預告新冠肺炎疫情會令美國經濟步入衰退，消息震散全球股市，美股極端波動。到底美國聯儲局究竟仲有咩救市板斧？最先出現疫情的中國內地，經濟「速凍」又會帶來甚麼新危機？且看以下專家分析。

【聯儲局仲有四大招數？】

百達資產管理宏觀高級經濟師Steve Donze指出，繼兩次突發減息，估計美國聯儲局在不久的將來相信便要考慮一些之前從沒想過的措施，包括大規模量化寬鬆、孳息曲線調控、負利率以及「直升機撒錢」！

大規模的寬鬆政策是最具可能性，該行預計聯儲局有能力購買多達3萬億美元(約23.4萬億港元)的資產，相當於額外減息200點子。

該行還預計，聯儲局購買的資產類別，將由以往的美國國債同按揭抵押證券，伸延至企業債券和股票。

日式孳息曲線調控是另一個可能性。聯儲局可以無限量購買美債，以壓抑10年期債息不高於1%，變相把基準利率調低至零以下。

以上這三點以外，聯儲局便會置身一個從未到過的境地：直升機撒錢。聯儲局可以借鏡日本2019年的經驗，向每個美國家庭派發1,000美元的現金，並在限定時間內消費。

【內房「灰犀牛」風險升溫】

法國外貿銀行(Natixis)亞太區首席經濟學家艾西亞指出，中國房地產市場在疫情爆發後進入冬眠，目前卻在市場環境惡化的情況下漸漸甦醒。通常農曆新年後房屋交易量會開始上升，但今年卻減少了76%。對於中國房地產這頭「灰犀牛」來說，在全球風險偏低時，能否可以在不激發流動性風險的情況下度過危機是一個重要問題。目前房地產銷售增長放緩，為地產商已經十分脆弱償債能力再度帶來額外的挑戰。疫情的爆發更加劇了來自買家、債券和貸款方面的融資難度。

自2015年起，中國地產商對來自買家的資金(例如預付款)依賴度上升，這意味着任何相關環節中斷都會帶來比以往更大的負面影響。由於高槓桿率和對短期融資的依賴，銷售和預售延遲將會帶來流動性風險。

金融市場方面，中國地產商是香港離岸高收益債券的主要發行者，並且3月正面臨「到期牆」。在岸債券市場的情況相對平靜，但2020年發行者主要是國企和金融機構，房地產業未能搏得一席之地。國企和民企的息差正在逐漸擴大，這對民企佔主體的房地產業來說不是好兆頭。儘管地產商的總體收益率仍然保持平穩，但民企的離岸收益率卻小幅上升。目前獲得銀行貸款的機會也十分有限，由於疫情造成的停工帶來一系列損失，政府的重點放在支援中小型企業。因此，可以說地產商的各類融資管道均在收縮。

宏觀背景如此，但各省所受影響也存在具體差異。江蘇所受影響最大，因為土地購買、投資和新開工面積佔比較高；其次是上海。海南非常依賴年初的銷售，但今年銷量並不樂觀；四川和重慶的一系列指標也非常依賴1月和2月。

總體而言，地產商高槓桿和高短期債務模式帶來的風險此次會否爆發，很大程度取決於政府政策如何在「房住不炒」的原則下平衡短期增長和房價的可負擔性。

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