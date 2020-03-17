華爾街大佬：如2008年劇本重演　標指或要跌多16%

美股近期連日下跌，很多投資者都不禁想起2008年的境況。知名華爾街大佬、DataTrek Research聯合創辦人Nicholas Colas表示，雖然病毒大流行所帶來的威脅與金融海嘯大相逕庭，但價格走勢顯示，投資者的反應與2008年相差不遠。他更指，投資者猶如拿了「2008年劇本」，但反應步伐則加快了。

以被華爾街視為恐慌指數的CBOE波動率指數(VIX)來看，在2008年10月24至27日，連兩天達到79.1及80.1，之後標普500指數於28日反彈了10.8%；當年11月19至20日，VIX達到74.3及80.9，之後兩日標指上揚6.3%及6.5%。

Colas表示，與2008年兩次情況相較，上周五並未花到兩天，在國會接近完成救助立法之下，就大幅反彈了9.3%。他補充，政府應對挑戰的速度和規模，均影響了投資者如何為風險資產定價。

他又指，美股在2008年從首度跌逾5%，到9月29日VIX升破75，共花了19個交易日；這次在3月9日大跌7.6%後，僅3個交易日就讓VIX達到75。

在2008年10月28日見到10.8%反彈後，往後5個交易日的市場波動變小，但接下來兩周股市下挫了14.6%，反彈所得完全消失。當標普在2008年11月20日大跌12.4%，創下752的低位時，VIX升至破紀錄的80.9，此後到2008年底至903點，標指累漲了20%。

Colas說，以2008年的劇本來看，上周五反彈後美股就回軟也不足為奇。但如果格局不變，可以預期標普指數還會先走弱一段期間，並出現如同2008年11月19至20日的大跌，然後再走強。以2008年當時的跌幅推算，Colas認為這波標指會挫至2,028點，惟他強調這不是要估底，只是假設模式相同市場可能的走勢。

不過，他認為如果美國政府現在對新冠肺炎的反應比以往更快、更果斷，那麼或可重蹈2008年市場最糟糕的時期的覆轍。如果劇本重演，標指或跌至2,000點附近。如以標指周一(16日)收市2,386點計，仍有約16%下行空間。

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