保監局：持續監察保險公司資產及估值要求

保監局主席鄭慕智出席財經事務委員會時表示，要求保險公司頻密上報償付比率是恒常監管工作，並解釋，在市況波動時，更需要與業界緊密聯繫，以確保保險公司合規，亦要了解他們所面對的問題，並會持續監察保險公司資產及估值要求等。

他提到，雖然現時市況波動，但暫時未見很嚴峻的問題，亦不希望看到有保險公司捱不住，強調以風險為本的新管理措施，有其效用及需求，會平衡保單持有人利益，及讓行業在健康環境持續成長。

鄭慕智又說，新冠肺炎疫情對保費收入有相當大影響，而在低息環境下業界會有困難，但相信有足夠經驗，合規方面不會出現問題，局方亦會協助業界共同應對困難，強調監管保險公司是一視同仁。

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