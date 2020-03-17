股市專收「叻仔」！今次冧市連華爾街也束手無策

外國傳媒報道，美股近日極度波動，可以今天瀉10%，明天漲9%，後天又跌12%，熔斷不絕，投資者可謂全部蝕錢。

這給市場上了一課：就是做人要謙遜！今次是沒有歷史可以比較、沒有模型、沒有估值或利潤圖表可準確測市。新冠疫情每天都在造成更多城市和國家封鎖、企業關停，你認為上周五(13日)已經見到了最糟糕的情況，然後，轉眼間道指周一(16日)又瀉了3,000點。誰知道接下來的情景會怎樣？

管理着超過1萬億美元資產的Natixis Investment首席市場策略師Dave Lafferty說：「我們不是專業醫療人員，由於沒法對疫情持續的時間或嚴重程度建立模型，我們也就沒法估計它對經濟的影響，沒法估計它對經濟的影響，也就無法對企業盈利和市盈率建立模型。」

對於常常自信滿滿的華爾街投資者和交易員而言，這種無助可謂全新體驗。在短短3周多的時間，標指暴跌近30%，上次出現如此慘烈的跌幅要追溯到2008年。

就此，Canaccord Genuity首席市場策略師Tony Dwyer已完全放棄對標指年底點位的預測。他直言，給出預測已變成不可能的任務，不僅僅是因經濟停頓，還因大力度的貨幣和財政應對是為世所罕見。

事實上，在這段日子，雖然市場人士目睹了華爾街股市兩次創下1987年以來最大跌幅，但多數人還不覺得全球股市已見底。

Solstein Capital行政總裁Nadine Terman說：「VIX(即「恐慌指數」)高於31時，就無從下手了。即使是黃金或美國國債這樣的避險資產，可能也會隨別的資產類別一道下跌。能做的就是要對做好慎之又慎。」

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