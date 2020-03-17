新冠肺炎：菲律賓股市全球「首停」　美股會跟？

外國傳媒報道，由於疫情大流行，菲律賓股票交易所周二(17日)起無限期地暫停交易，以維護交易者和交易所員工的健康與安全，及後該所表示，會爭取周四(19日)重新開市。無論如何，這使菲律賓成為全球首個關閉金融市場，以應對疫情擴散的國家。

受疫情拖累及憂慮全球經濟衰退，菲律賓股市今年以來已暴冧逾30%，為亞洲受創最嚴重市場之一。在菲律賓股票交易所宣布暫停交易後，一隻美國上市、追蹤菲律賓市場走勢的指數型證券交易所買賣基金(ETF)創下破紀錄的大跌19.5%。

事實上，停市並非史無前例，2001年美國發生911恐怖襲擊後，美國即時停止股市交易近一周時間；香港於1987年「黑色星期一」股災後停市4日；希臘也在2015年關閉股市近5周時間。

面對菲律賓停市，美國證券管理委員會(SEC)主席Jay Clayton周一(16日)表示，股市應持續開市營運。納斯達克(Nasdaq)行政總裁Adena Friedman指出，維持開市會好得多，一旦關閉，壓抑的問題會爆發。

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