【深度解構】為何美股日日千點大波動？恐慌史上最高？

自新冠肺炎疫情全球大爆發後，美股近日暴升暴跌、短短一周內竟然可三度觸發令人難以估計的「熔斷機制」，周一(16日)道指更狂瀉近3,000點，以點數計破盡紀錄，幅度則是1987年股災以來最嚴重，並帶動股市波動飆至史上最高，單日升跌波動可達9%，俗稱「恐慌指數」的VIX指數更飆上82.69，創歷史新高，驚悚程度堪比2008年金融海嘯。

很多人認為，今次全球巨量放水救市、連聯儲局劈息至零水平也無法讓股市做好，除了因疫情雙重夾擊供應鏈和需求鏈，導致消費「冰封」，企業獲利萎縮程度難以估計外，其實，市場本身的運作機制也導致了今次升跌幅幾何級擴大。

【ETF加速跌勢】

俗稱「被動投資」或「月供股票」的指數股票型交易所買賣基金(ETF)近年已成為許多投資者的入市選擇，近日更成為因應疫情引發市場動盪的新工具。數據顯示，在3月的第一周，ETF產品為美國交易所貢獻1/3股票交易量，較2月大增24%。

就在上周一(9日)，ETF產品佔總交易量近40%，相當於投資者交易大約3,000億美元(約2.3萬億港元)的ETF產品，是他們今年首幾周平均每日交易量的數倍。

另一大疑慮是投資者日益利用「具槓桿效果」的ETF來放大回報率，例如3倍槓桿ETF及美股反向型ETF(即主力賭跌)，這也加劇了市場波動性。

ETF造市商GTS的主管Reginald Browne表示，近幾周市場流動性稀薄，尤其是期貨。因此突然間，ETF成為避險與進行定向押注的首選工具。

事實上，電影《沽注一擲》(The Big Short)的角色原型人物之一、棄醫從商，並準確預測2007年美國樓市衰退的投資經理Michael Burry早於去年夏天就警告，ETF與指數型基金等「被動式」投資有泡沫。他當時表示，這類被動式投資讓股票和債券價格膨脹，當大規模資金流向被動工具的趨勢被扭轉後，後果會很慘。

【由電腦程式帶動的演算法加劇動盪】

除了反向及槓桿型ETF流向惹禍外，美股自今年2月中見頂以來，道指曾有6個交易日狂瀉1,000點以上，還有4個交易日反彈至少1,000點。這種波動性超越了人類操盤的理性，就此，美國媒體指出，由電腦程式帶動的演算法是加劇市場波動的一股力量。這類技術性原因和投資者對公司展望、獲利與經濟前景沒有關係。

許多投資者及投資機構倚賴預設的演算法進行電腦化交易。這些交易由一系列輸入的指令進行操作，其中最重要之一的參數指令，就是市場本身的波動性。

在2008年金融海嘯後，由電腦程式主導的投資者已稱霸市場，這些電腦程式會對一系列技術性因素進行反應。當早期市場仍是由「基本因素」主導時，投資者會查看資產負債表，研究產品價格，並試圖計算一家公司的未來獲利前景，當時對市場波動性數據的掌握仍不那麼清楚。不過，現時對許多交易人士而言，一隻股票只在乎升跌，基本因素不是主要考量了。

如今一隻股票的波動程度，已成為「電腦程式主導」買賣的判斷，故一旦股市出現較大幅度升跌，並達到演算法機制設定的門檻時，電腦程式就很容易啟動買入或沽出指令，繼而加劇交易波動。

【疫情對經濟和企業衝擊不可測】

除了ETF及電腦程式，更重要的是疫情對企業獲利的衝擊！尤其是已從供應鏈擴至需求鏈，即由工廠停工到消費者「被迫罷買」，使愈來愈多美國企業發盈警，當中不乏聯合航空、萬事達卡、可口可樂、蘋果公司，以及微軟等知名巨企。

由於距離首季業績公布仍有一段時間，投資者現時完全無法釐清「關舖」對企業收入、盈利所帶來的衝擊。少了收入現金流，許多中小企甚至可能陷入破產邊緣。這讓投資者難以估計企業股價及市盈率，進一步拖累信心。

【聯儲局行動太恐嚇】

最後當然少不了聯儲局一口氣劈息至零水平，令市場解讀為當局已看出經濟可能出現斷崖式崩潰，因為明明距離議息會議僅「三天」之遙也不等，難免讓市場揣測經濟是否極度嚴重？金融市場流動性是否有問題？為何一口氣用盡子彈？全部只會令恐慌加劇。

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