【大行報告】大和降長城汽車目標價

該行又指，公司降今年銷售目標，但相信新的SUV平台產品、海外擴張、地方政府的寬鬆政策等，皆有助長遠銷售。受到新冠肺炎影響，該行下調長汽今年純利預測16%，並降銷售預測5%。

該行指，雖然新冠肺炎的負面影響較預期大，但長城汽車長遠增長仍然強勁，重申「跑贏大市」評級，目標價由6.3港元降至5.4元。

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