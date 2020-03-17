【大行報告】大和降長城汽車目標價
2020年03月17日 14:24
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大和發表報告，預期長城汽車(02333)銷售將於第二季會開始復甦，相信會由市場銷售回復所帶領。公司指，浙江、雲南和重慶銷售於3月首周按年升50%，其中P系車款出現供應短缺的情況，顯示市場需求恢復。今年公司計劃推出兩款新SUV平台，加上新的P系車款推動增長，隨着市場銷售復甦，預期公司估值可獲重新評估。
該行又指，公司降今年銷售目標，但相信新的SUV平台產品、海外擴張、地方政府的寬鬆政策等，皆有助長遠銷售。受到新冠肺炎影響，該行下調長汽今年純利預測16%，並降銷售預測5%。
該行指，雖然新冠肺炎的負面影響較預期大，但長城汽車長遠增長仍然強勁，重申「跑贏大市」評級，目標價由6.3港元降至5.4元。
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