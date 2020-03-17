新盤動向：嘉峯匯本周五發售210伙
2020年03月17日 14:31
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嘉華國際(00173)旗下啟德嘉峯匯上載新銷售安排，將於本周五(20日)發售210伙，當中158伙以先到先得形式發售，其餘52伙則以每日招標形式推出。
該盤昨日加推全新第3號價單，提供121伙，包括14伙開放式、34伙一房及73伙兩房戶，扣除折扣優惠後，折實平均呎價24,066元，部分單位料加價約3%。
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