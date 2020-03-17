民企再現違約！山東如意未兌付10億人幣票據
2020年03月17日 14:41
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再有民企出現債務違約。上海清算所發公告指，尚未收到內地奢侈服裝企業山東如意科技(002193.SZ)原本應於周日(15日)兌付的第一期中期票據付息資金。由於集團未能按期足額兌付本息，該所暫無法代理發行人進行本期債券的付息工作。公告顯示，該筆違約票據於2019年3月14日發行，規模為10億元人民幣，債券期限為3年，年息7.5厘。
山東如意過去數年積極於海外併購，斥資購入法國輕奢品牌SMCP、英國高端成衣品牌Aquascutum和日本RENOWN株式會社等國際知名時尚品牌，但公司債務亦因而大增。國際評級機構穆迪去年底曾指出，對該公司未來12至18個月的償債能力感擔憂，並調低其信貸評級。中國信用評級機構大公國際上周同樣指公司短期償債壓力很大，下調主體信用評級至「AA-」，展望「負面」。
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