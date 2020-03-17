民企再現違約！山東如意未兌付10億人幣票據

山東如意過去數年積極於海外併購，斥資購入法國輕奢品牌SMCP、英國高端成衣品牌Aquascutum和日本RENOWN株式會社等國際知名時尚品牌，但公司債務亦因而大增。國際評級機構穆迪去年底曾指出，對該公司未來12至18個月的償債能力感擔憂，並調低其信貸評級。中國信用評級機構大公國際上周同樣指公司短期償債壓力很大，下調主體信用評級至「AA-」，展望「負面」。

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