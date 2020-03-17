凱帆軒兩房戶980萬沽出　5個月劈價12.5%

利嘉閣阮好珍表示，奧運站凱帆軒1座中高層B室，實用面積469方呎，兩房間隔，向南望海，原叫價1,120萬元，放盤約5個月，減至980萬元成交，減價140萬元或約12.5%，實用呎價20,896元。

據悉，原業主於2014年5月以660萬元購入上址，持貨6年帳面獲利約320萬元，物業升值約48.5%。

凱帆軒本月暫錄約2宗二手成交，平均實用呎價約20,896元。屋苑現有約30個單位放售，叫價由828萬元起。

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