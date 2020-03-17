【供應鏈斷裂】港首季出口指數插至新低　商家普遍看淡前景

香港貿易發展局公布今年第一季香港出口指數僅為16，比上季再下挫2.8，為有紀錄以來最低位，反映港商對短期出口前景悲觀，特別是珠寶業。在500家受訪香港出口商中，接近94%表示，新冠肺炎為公司帶來負面影響。

這些港商受困擾的主要原因包括須重新部署運貨安排、農曆新年假期後勞工短缺。

香港貿發局研究總監關家明表示，新冠肺炎疫情干擾了全球供應鏈，讓整個市場處不明朗狀態。而海外疫情逐步擴大，令全球經濟更缺乏增長動力，訂單需求或會進一步下滑，建議業界宜多用電子平台作推廣，同時善用政府各類資助計劃提升競爭力。

他又指，疫情下全球經貿活動減少，迄今貿發局15個本地展覽和會議要延期舉行。

貿發局經濟師馮凱盈表示，疫情下令消費意欲下降，特別是對奢侈用品的需求偏軟，出口商最不看好珠寶和鐘錶。出口市場方面，日本的跌幅相對歐美和內地小。

貿發局亞洲及新興市場助理首席經濟師馬穎德預計，製造商將繼續把生產基地由中國內地轉移或擴展至其他國家，包括越南。越南北部近年成為外商投資新熱點，因其地理位置靠近中國內地，特別適合需要從華南地區供應原材料和零部件的行業。

另外，貿發局一項有關大灣區消費市場的調查顯示，受訪中產消費者的消費信心處於高水平。

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