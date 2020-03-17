新冠肺炎：高盛大削中國首季GDP預測至跌9%

外媒引用國際投行高盛最新報告，該行大幅削減內地今年首季經濟按年增速預估，由此前料升2.5%，調降至倒退9%。

考慮到官方今年首兩個月經濟數據等指標，該行估計內地首季經濟將較原先預測的疲弱得多。儘管更有力的政策支持可能推高增速，惟新冠肺炎疫情未來數個月內若無法在全球範圍受控，整體經濟復甦或進一步延遲。

高盛亦把今年內地實際GDP按年增速的預測由5.5%下調至3%。外需疲弱限制內地第二季復甦，在全球經濟疲弱背景下，預計第三季前內地經濟不會恢復至疫情爆發前的增長趨勢。

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