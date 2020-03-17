【全球救市】法意比利時禁沽空　泰日研刺激措施

多個國家繼續研究救市招數及禁止沽空股市。外國傳媒報道，意大利證券交易委員會周二(17日)發布沽空禁令，禁止沽空20隻意大利證交所股票。比利時金融監管機構FSMA亦指示禁止沽空及類似交易。法國將禁止沽空24小時。

救市方面，法國財長表示，預計今年經濟收縮1%，將動用450億歐元作為危機應對措施。德國財長呼籲歐洲應該推出協同經濟刺激計劃。

另外，泰國政府發言人稱，該國內閣批准180億泰銖(約43億港元)預算，以應對新冠病毒和乾旱災難。

日本自民黨政策主管岸田文雄表示，日本首相安倍晉三已要求自民黨起草一攬子刺激措施方案。他稱，已與安倍達成廣泛共識，自民黨將就此進行進一步磋商。提案將在月底前準備就緒並提交給政府。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626