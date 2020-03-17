新冠肺炎：迅銷關閉美國全部門店 股價跌逾2%
2020年03月17日 15:46
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(Getty Images圖片)
外電報道，經營Uniqlo等品牌的日本服裝零售商迅銷(06288)表示，受新冠肺炎疫情影響，即日起暫時關閉位於美國的全部50家門店，直至另行通知。
迅銷股價最新報33港元，跌2.1%。
除美國外，迅銷位於法國、意大利、西班牙及比利時的門店亦已關閉；菲律賓有50家門店關閉；中國仍有約30家門店關閉。
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