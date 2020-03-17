【市後重點睇】美股期貨曾漲停　歐元英鎊回軟

美匯指數報98.4；離岸人民幣(CNH)曾升見6.9946，最新報7.0168；港匯企7.7651；美元兌日圓升抵107關後，略回落至106.94。歐元及英鎊急速向下，分別報1.1141及1.2234。金價處1,485美元。布油反彈3.3%至31.05美元；紐油回升半成至30.18美元。美股期貨曾漲停，道期暫飆逾600點；歐股全線高開。

●市後關注點

-20:30 美國2月零售銷售

-21:15 美國2月工業生產

-22:00 美國1月商業庫存

●港股大玩過山車，恒生指數全日收報23,263點，升200點或0.87%。國企指數收報9,216點，跌11點或0.12%，主板成交1,510億港元。周三(18日)放榜的騰訊收報349.8元，升2.34%。阿里巴巴一度失守招股價，收市報183.2元，漲2.18%。

●亞洲股市：日澳股報升，韓股挫逾2%。

●星展：港首兩季GDP料續錄負增長，樓價有機會跌15%。

-星展降今年內地GDP增長預測，具下行風險。

●「鱷王」對零利率感擔心，央行恐已無政策工具救市。

●新冠肺炎：

-菲交所爭取周四重開，擬減息0.5厘。

-特朗普指疫情將令美國陷入經濟衰退。

-人民幣或成最穩定高收益避險貨幣。

-高盛大削中國首季GDP預測至跌9%。

-迅銷關閉美國全部門店，股價跌逾2%。

●韓圜再跌1.6%，瀉至逾十年低位。

●法國外貿銀行：內房「灰犀牛」甦醒，風險升溫。

●發改委：內地3月用電量回升，首兩月固產投涉1853億人幣。

●渣打下調內地2020年經濟增長預測至4%。

●新西蘭推救市方案規模相當於GDP的4%。

●華爾街大佬：如2008年劇本重演，標指或要跌多16%。

●證監會：本年度赤字5.1億，研聘外部顧問拓資訊科技。

●廿年來再發放！內地發出第5張「壞帳銀行」牌照。

●民企再現違約！山東如意未兌付10億人幣票據。

●【供應鏈斷裂】港首季出口指數插至新低，商家普遍看淡前景。

●【全球救市】法意比利時禁沽空，泰日研刺激措施。

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