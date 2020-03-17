多國禁沽空！歐股全線高開　德股飆4.5%

歐股早段全線高開，英國富時100指數報5,267點，升116點或2.26%；德國DAX指數報9,136點，升394點或4.51%；法國CAC指數報4,029點，升147點或3.81%。

外國傳媒報道，意大利證券交易委員會周二(17日)發布沽空禁令，禁止沽空20隻意大利證交所股票。比利時金融監管機構FSMA亦指示禁止沽空及類似交易。法國將禁止沽空24小時。

救市方面，法國財長表示，預計今年經濟收縮1%，將動用450億歐元作為危機應對措施。德國財長呼籲歐洲應該推出協同經濟刺激計劃。

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