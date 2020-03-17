中銀手機銀行推股票掛鈎投資產品及保險計劃

該行客戶亦可經手機銀行投保指定保險計劃，如以手機或網上投保「目標三年網上儲蓄保險計劃」，可享首年保費折扣達4.8%，年度化保證回報可達3.48%。

中銀香港表示，近日客戶對使用手機進行投資理財的需求日增。年初至今，透過該行手機銀行開立美股帳戶申請的日均數目較上季急增，開戶總數錄得超過10,000宗申請，而同期以手機進行基金交易的筆數亦錄得雙位數增長。有見及此，該行已延長手機銀行部分交易的服務時間。

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