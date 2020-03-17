【零息時代】諾獎得主警告疫情非「普通危機」

外國傳媒報道，諾貝爾經濟學獎得主、現為羅斯福研究所(Roosevelt Institute)首席經濟學家斯蒂格利茨(Joseph Stiglitz)指出，明顯地，聯儲局激進措施不足以支持美國免於經濟下行，警告疫情非「普通危機」。

他周二(17日)表示，目前市場環境瀰漫着不確定因素，許多人收入開始下滑，儘管聯儲局採取相關動作應對，顯然仍無法穩住股市，問題在於這是超乎普通危機的某種危機，不僅僅是需求問題。疫情正使人們停止業務，像美國紐約餐廳都關了，再多的需求也無法挽救這些問題。

他認為，沒有一家銀行能在現時情況下脫身，即使這些銀行擁有足夠資金也是如此。人們將無法償還貸款，企業亦無法承擔新貸款，銀行的商業模式在商業周期中特別敏感。他又稱，就目前的緊迫性而言，政府赤字是可以暫時忽略的。

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