嘉湖山莊本月暫錄36宗成交　兩房戶賣455萬元

美聯黃建津表示，天水圍嘉湖山莊本月暫錄36宗二手成交，其中翠湖居5座低層F室，實用面積449方呎，兩房間隔，減價15萬港元，以455萬元成交，屬本月最低價個案，呎價10,134元。

原業主早於1993年以105萬元購入上址，現升值350萬元，升幅逾3.3倍。

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