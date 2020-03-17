嘉湖山莊本月暫錄36宗成交　兩房戶賣455萬元

2020年03月17日 16:39
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    美聯黃建津表示，天水圍嘉湖山莊本月暫錄36宗二手成交，其中翠湖居5座低層F室，實用面積449方呎，兩房間隔，減價15萬港元，以455萬元成交，屬本月最低價個案，呎價10,134元。
    原業主早於1993年以105萬元購入上址，現升值350萬元，升幅逾3.3倍。
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