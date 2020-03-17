【旅業蕭條】大酒店去年純利挫59%　料今年首季錄經營虧損

集團指出，大中華區業務自新冠肺炎疫情在2020年1月底爆發以來，便一直受到負面影響。疫情及後更蔓延到世界各地，導致集團在世界各地的所有業務也受到波及。因各地政府發出旅遊禁令、實行隔離和封城措施，集團旗下酒店收到大量的取消客房預訂，酒店餐廳也因而關閉。集團旗下業務的收入都出現損壞性的下降，包括全線酒店業務、山頂綜合項目，以及半島商品。

集團指，正專注研究各種可行的措施控制營運成本，以及在可能情況下延遲資本支出，並將繼續監察現時仍維持在穩健水平的財務和流動資金狀況。

集團又公布，今年首兩個月未經審核收入較2019年同期下降21%，儘管已加強成本控制措施，但將在2020年第一季將錄得經營虧損。

該集團同時透露，2019年第4季香港半島酒店平均可出租客房收入為1,714元，按年大跌64.6%，按季跌1.3%，平均房租4,819元，按年跌22.5%，按季跌0.78%。季內，香港半島酒店房間出租率為36%，按年跌42個百分點，按季微跌1個百分點。

出租物業方面，住宅及辦公大樓每平方呎月均收益俱按年持平，分別為48元及63元，商場每平方呎月均收益為160元，按年跌4.1%。住宅、辦公大樓及商場出租率分別錄95%、96%及85%，分別跌2個百分點、4個百分點及2個百分點。

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