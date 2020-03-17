富智康料去年虧損大減
2020年03月17日 16:44
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(Getty Images圖片)
富智康集團(02038)公布，預計截至2019年度得自持續經營業務的營業額將超過143.78億美元，按年減少3%，錄得綜合淨虧損約1,300萬美元或以下，相比2018年同期則虧損8.57億美元，主因是毛利率料約1.76%，2018年同期則為毛損率0.56%。
公司預期，2019年度營運開支約3.7億美元或以下，2018年年為4.7億美元；2019年度其他收入約1.39億美元或以上，2018年同期則為9,500萬美元；2019年度毛利約2.53億美元或以上，2018年同期為毛損1.45億美元。
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