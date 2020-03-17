富智康料去年虧損大減

公司預期，2019年度營運開支約3.7億美元或以下，2018年年為4.7億美元；2019年度其他收入約1.39億美元或以上，2018年同期則為9,500萬美元；2019年度毛利約2.53億美元或以上，2018年同期為毛損1.45億美元。

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