炒輪攻略：全日輪證成交118億元

全日窩輪成交約53.7億港元，佔大市成交3.5%。認購輪全日成交約45.5億元，認沽輪成交約8.2億元。認購輪與認沽輪成交比例85:15。

牛熊證全日成交64.43億元，佔大市成交4.26%。牛證全日成交26.35億元，熊證成交38.08億元。牛證與熊證成交比例41:59。

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