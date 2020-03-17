【fb直播】唔跟美股瀉 港股已見底？
2020年03月17日 16:46
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美股歷經「黑色星期一」，道指單日挫近3,000點，創87股災後最大單日跌幅！不過，港股周二(17日)竟然無大幅跟跌，二萬三關仲失而復得，唔通恒指底部已築，股民放心入貨？抑或係最後逃生門，趁彈要快走？
「ATM」繼續是市場焦點！阿里巴巴(09988)早段曾跌穿香港招股價176元，但隨即有資金撐住，莫非招股價就係鐵底？騰訊(00700)績前有炒作，唔通業績值得憧憬？至於隻美團點評(03960)80元尚算守得穩，彈力會有幾大？
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