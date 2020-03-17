【fb直播】唔跟美股瀉　港股已見底？

2020年03月17日 16:46
  • 東網電視
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    美股歷經「黑色星期一」，道指單日挫近3,000點，創87股災後最大單日跌幅！不過，港股周二(17日)竟然無大幅跟跌，二萬三關仲失而復得，唔通恒指底部已築，股民放心入貨？抑或係最後逃生門，趁彈要快走？
    「ATM」繼續是市場焦點！阿里巴巴(09988)早段曾跌穿香港招股價176元，但隨即有資金撐住，莫非招股價就係鐵底？騰訊(00700)績前有炒作，唔通業績值得憧憬？至於隻美團點評(03960)80元尚算守得穩，彈力會有幾大？
    手機孖寶走勢不一！去年多賺六成的舜宇光學(02382)一度高見115.2元，市場憧憬公司產能將逐步回復正常，現貨追入得唔得？抑或考慮跌到殘嘅瑞聲科技(02018)，博股份跌得深彈得高？
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