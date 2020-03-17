新股專輯：生興掛牌勁升1.48倍 每手賺3700元
2020年03月17日 16:54
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生興控股主席賴偉(右)；九尊數字互娛公司秘書徐穎德(左)；九尊數字互娛首席財務官梁俊華(中)
兩隻新股周二(17日)首掛，股價表現理想。香港土木工程總承建商生興控股(01472)開報0.9港元，較招股價0.5元升80%，曾升2倍，最終收報1.24元，全日升1.48倍，每手5,000股帳賺3,700元，成為今年迄今新股首日「賺錢王」第二名！全日成交7,558.9萬股，涉及金額8,307.22萬元。
另一隻中國手機遊戲發行商九尊數字互娛(01961)採用靈活定價機制，以低於招股價下限10%定價，為1.35元。該公司開報1.45元，較招股價升7.4%，惟一度跌穿招股價，報1.28元，最終收升3.7%，報1.4元。每手2,000股，帳賺100元。
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