新股專輯：兩隻周三首掛新股 暗盤均潛水
2020年03月17日 17:02
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周三(18日)首掛的兩隻新股，上市前夕於整個暗盤交易時段「潛水」。
據耀才證券暗盤交易中心，超購19.4倍的智能互動式娛樂產品商奇士達控股(06918)高見1.22港元，較招股價1.38元跌11.59%，曾一度插26.81%，最終以近全日低位1.03元收市，跌25.36%，一手2,000股帳蝕700元。
建築服務提供商建中建設(00589)收報1.38元，較招股價1.65元跌16.36%，一手2,000股帳蝕540元。該公司超購58.04倍，一手中籤比率60%，申請10手才穩獲1手。
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