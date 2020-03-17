新冠肺炎：環亞國際獲病毒檢測試劑盒獨家代理權

伯杰醫療創始團隊主要來自於國家疾病預防控制中心和上海疾病預防控制中心，其團隊研發的新冠病毒檢測試劑盒已經通過了國家疾控中心的驗證，並取得國家藥品監督管理局應急審批獲註冊證書。截止目前伯杰醫療向市場提供超過200萬人次的檢測試劑，覆蓋80%以上疾病控制系統，解決了一線醫護人員的診斷短缺的問題，有助於精準、快速地檢出患者是否感染新冠病毒，識別早期感染者，為疫情防控提供系統解決方案。

董事會認為，此項合作不但有利於公司抓住目前全球對抗疫情的市場機會，能夠為公司帶來一定的收益；而且可以充分發揮公司團隊在歐洲及東南亞地區沉澱的社會資源，使公司對於全球疫情的防控作出一份貢獻，履行企業的社會責任。

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