信義玻璃：行業整體產能料按年升2%

至於集團今年產能目標，李氏續指，集團汽車玻璃產能將按年提升11.1%；建築玻璃產能升18.1%。 該集團旗下廣西北海和江蘇張家港的5條生產線，合共3,500噸的日熔量，將在第2季至年底投入生產。

產品價格方面，今年首季玻璃售價料按年上升，惟估計全年整體售價將與去年相若。管理層又指，內地天然氣價格下調，預期浮法玻璃將受惠，故料今年浮法玻璃成本將按年下跌5至8%。

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