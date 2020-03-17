慘況似二戰！美3月就業職位恐劇減100萬

外國傳媒報道，疫情恐衝擊美國就業，主因是目前美國有部分州在疫情下，已強迫餐館和酒吧關閉，美國白宮前經濟顧問哈賽特周一(16日)表示，美國旅遊業正在停止招聘新人，在此狀況下，美國3月的就業報告可能會出現工作職位劇減「100萬人」的龐大數字，此數據也可能是美國史上最大的負面就業數據之一。

他也透露，據自己和經濟學家Larry Lindsey的估算，在疫情影響下，美國第2季經濟可能萎縮5%，但若能迅速遏制疫情擴散，美國GDP則可能在第3季反彈，失業人數也有望迅速降低。不過，他警告，美國國會參眾兩院內鬥及新紓困方案不明朗，可能造成美國經濟惡化。

除了美國，他也對全球經濟不樂觀，衰退可能性正接近100%。

歷史顯示，美國史上出現龐大失業數據的時期包括2009年3月，當時就業人數暴跌80萬人，1945年9月失業人數就高達196萬人。

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