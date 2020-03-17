劈價奏效！盛滙大角咀道地舖月租逾3萬　每呎87元

投資者劈租後成功獲租戶進駐。盛滙商舖基金管理行政總裁李根興表示，旗下大角咀道55至65A號地下2號舖，面積約350方呎，原意向月租4萬港元，不過早前大劈四成至2.42萬元，成功吸引十多組租戶查詢，最終由韓式炸雞外賣店以每月約3.06萬元租用，租約期3年，是次呎租約87元。

他指出，該舖位於去年5月份以約1,200萬元購入，是次租出享約3厘回報，較早前預計的4厘回報為低。他又表示，該舖位原租戶為售賣漢堡包的小食店，舊租金約2.2萬元，低於市價，惟該租戶於去年底遷出。

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