股神都聽佢！華爾街大師：拋售潮完成60%　可逐步入市

外國傳媒報道，現年逾70歲的華爾街最受尊敬的意見領袖之一、連「股神」巴菲特也是其「粉絲」的投資大師橡樹資本(Oaktree Capital)董事長及聯合創辦人馬克斯(Howard Marks)表示，根據往績，金融市場拋售潮約完成了60%。

他指出，美股現已反映了最壞情景，認為投資價值已開始顯現，把部分資金入市並非不理性，但因為拋售潮只完成了60%，不適合瞓身入市。

橡樹資本成立於1995年，以價值投資和專長處理不良資產而聞名，管理資產達1,000億美元，馬克斯的財富估計約20億美元。「股神」巴菲特曾說：「當我一看見馬克斯給我的信件，一定是立即打開及閱讀。」反映馬克斯地位之高。

他在去年底表示，美股估值是高，但未至於瘋狂，當然，入市的話風險一定較3年前、或6年前為高，最容易賺錢的時機已過去。

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