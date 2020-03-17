【全球球市】野村估呢7個經濟體會「非傳統出招」

外國傳媒報道，野村指出，在19個基準利率介乎零到5厘的經濟體中，有7個可能會採取非傳統措施，依序為以色列、美國、泰國、英國、南韓、澳洲，以及台灣。

該行指出，隨着傳統政策彈藥持續減少，一些較小的經濟體看似有意跟隨較大經濟體的腳步，實施非傳統措施。該行建議包括在通縮效應來臨前行動、採取更全面的措施以增進效率並降低成本，負利率會侵蝕銀行盈利能力，而大規模資產購買在危機期間有效，但效力會隨着時間轉弱。

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