【石油大戰】布油倒跌再穿30美元　高盛睇「廿蚊」

石油大戰加上疫情衝擊，高盛將今年第2季布蘭特期油價格預期由每桶30美元，下調至20美元。

布蘭特期油周一(16日)狂跌逾10%，為4年以來首度跌破每桶30美元，周二(17日)曾彈2.43%，報每桶30.78美元，惟目前又倒跌0.4%，報29.91美元。

分析師表示，由於生產過剩和沙特阿拉伯與俄羅斯正發動價格戰，禍及美國頁岩油，加上為了對抗新冠肺炎而實施的旅遊限制和其他嚴厲措施，任何油價回升的情況都可能短暫。

金融服務公司AxiCorp首席市場策略師Stephen Innes指出，根據推測，市場受到逢低買進的買家支撐，但原油儲存設備很快就被填滿。假如儲存設備裝滿了油，需求卻沒有起色，油價會再度崩潰。

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