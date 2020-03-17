銀湖‧天峰再沽2伙特色大宅　呎價高逾2.18萬元

至於7座68樓A室，實用面積1,945方呎，平台及天台1,531與82方呎，以4,088萬元售出，呎價21,018元。項目短短12日內速沽7伙特色戶，套現逾2.26億元，目前整樓盤僅餘最後1伙1座57樓A室特色戶待售。

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