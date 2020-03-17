銀湖‧天峰再沽2伙特色大宅 呎價高逾2.18萬元
2020年03月17日 18:20
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新盤特色單位備受追捧。據一手銷售資訊網資料，信和置業(00083)旗下馬鞍山銀湖‧天峰，剛連環沽出兩伙特色大宅。其中1座57樓B單位，實用面積2,110方呎，平台及天台分別1,291與73方呎，成交價逾4,600.85萬元，屬項目歷來次高，而呎價21,805元則創一手新高紀錄。
至於7座68樓A室，實用面積1,945方呎，平台及天台1,531與82方呎，以4,088萬元售出，呎價21,018元。項目短短12日內速沽7伙特色戶，套現逾2.26億元，目前整樓盤僅餘最後1伙1座57樓A室特色戶待售。
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