新冠肺炎：九毛九部分門店周三起恢復營業
2020年03月17日 18:23
東網電視更多新聞短片
中國大型連鎖酸菜魚餐廳「太二」母企九毛九(09922)公布，鑑於近期中國疫情有所緩解，部分門店(包括自營及特許經營門店)將自周三(3月18日)起恢復營業。剩餘門店將根據門店所在地區疫情防控的發展情況逐步恢復營業。
早前集團發公告指，因應疫情爆發，自2020年1月26日起已暫時停止其所有門店(包括自營及特許經營門店)營業。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！