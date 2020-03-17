港失業率升至3.7%錄9年新高　餐飲業重災

政府統計處公布最新的失業情況，去年12月至今年2月經季節性調整失業率上升至3.7%，是自2011年以來高位，就業不足率則約1.5%。餐飲服務活動業成為失業重災區，失業率及就業不足率分別急升至7.5%及3.5%，高於全港水平。

另外，消費及旅遊相關行業情況同樣嚴峻，失業率高達6.1%，就業不足率高企2.5%，錄得約10年來的最高水平。有飲食及零售工會均反映，接獲多宗員工被拖欠薪金的求助，促請政府盡快向失業人士發放失業津貼。

統計處資料顯示，失業人數增加約11,800人，由去年11月至今年1月12.2萬多人，上升至去年12月至今年2月的13.4萬多人。同期的總就業人數減少約3.4萬多人，總勞動人口亦減少2.25萬人。

勞工及福利局局長羅致光指，新冠肺炎疫情對多項經濟活動構成嚴重干擾並削弱經濟氣氛，勞工市場急劇惡化，更明言勞工市場在短期內將會面對更大壓力，政府會密切留意發展。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626