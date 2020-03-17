新冠肺炎：德國福士汽車準備關閉大部分歐洲工廠

外媒報道，德國汽車製造商福士汽車(Volkswagen)表示，隨着新冠肺炎的大流行，正準備暫時關閉其大部分歐洲工廠，至少暫停生產兩周。該公司補充，其於西班牙、斯洛伐克及意大利的廠房將在本周末前停止生產。

福士汽車早前警告，2020年將是非常艱難的一年，而冠狀病毒爆發將帶來未知的營運和財務挑戰。

另有報道指，空中巴士宣布在未來4天，暫停其在法國和西班牙工廠的生產活動，使公司有足夠時間評估並加強環境衞生，以應對病毒傳播。

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