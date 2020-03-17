【全球救市】薩默斯警告墮入「貨幣政策黑洞」

外國傳媒報道，在美國聯儲局貨幣常規手段用盡、利率降至近乎零水平後，美國前財長、哈佛大學經濟學家薩默斯警告，貨幣政策幾乎失去效力，如同日本和歐洲央行般，已陷入「貨幣政策黑洞」，這可以解釋為甚麼市場在緊急減息後竟出現大規模拋售，「這場大流行疫病是意外事件，但多年來很明顯的一點是，一些負面衝擊會把我們帶入流動性陷阱」。

市場解釋，美國今次要擺脫零利率的可能性較2008年後更渺茫，因全球通脹和利率已出現下行趨勢，又要承受疫病大流行對經濟的短期衝擊。在聯儲局劈息至零水平後，加入了歐洲和日本央行的行列，後兩者的政策利率長期處於零或負，這就是薩默斯所說的「貨幣政策黑洞」。

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