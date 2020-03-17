【石油大戰】沙特仍企硬 5月料維持超高產量
2020年03月17日 19:00
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(Getty Images圖片)
外國傳媒報道，沙特阿拉伯最大國營石油公司沙特阿美行政總裁Amin Nasser指出，5月將可能繼續維持4月的高產量計劃，若有需要，可以無限期維持高生產水平，且在1年內不會因此而有任何額外的資本或營運支出。
該公司目前評估能否將最大石油產量每天再增100萬桶，達每日1,300萬桶。對於油價跌至每桶30美元，財務總監Khalid al-Dabbagh表示，感到非常舒適，並稱即使油價更低，仍能滿足股息承諾與股東預期。
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