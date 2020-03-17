新盤動向：OCEAN MARINI周六推102伙次輪銷售
2020年03月17日 19:05
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OCEAN MARINI屬9期中最臨海的一期，大部分單位都可飽覽將軍澳海灣及藍塘海峽景致。
會德豐地產旗下將軍澳日出康城OCEAN MARINI剛發售新銷售安排，落實本周六(3月21日)推出102伙進行次輪銷售，當日亦會分開A、B進行揀樓，該批單位分布第1至5號價單，發展商將於本周五(20日)下午5時截止接受認購登記。
該盤上周六推出208伙開售，錄得約3,800張入票登記，至今速沽189伙，套現超過16億元。
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